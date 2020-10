“Er zijn manieren om hem buiten te krijgen.” Kamp-Biden bereidt al voor op het (op één na) worst case scenario: Trump die zijn nederlaag weigert te aanvaarden

De voorsprong van voormalige vicepresident Joe Biden op president Donald Trump in de peilingen lijkt geruststellend. Maar toch is men er in het kamp-Biden niet gerust op: achter de schermen wordt alles al in gereedheid gebracht voor het op één na slechtste scenario: een president die weigert het Witte Huis te verlaten. “Dit is Donald Trump”, klinkt het. “We weten niet wat er gaat gebeuren.”