Opening nieuw Plopsa Hotel afgeblazen: “Geen zin om op deze manier open te gaan”

De Panne - Studio 100 stelt de opening van zijn nieuwe Plopsa Hotel in De Panne uit. Het hotel zou oorspronkelijk komende vrijdag feestelijk de deuren openen, maar de nieuwe coronamaatregelen steken daar een stokje voor.

“Na afloop van de persconferentie gisterenavond kregen we een enorme toevloed aan vragen, bezorgdheden en annulaties van mensen die al een kamer hadden geboekt. Daarop hebben we, na rijp beraad en met pijn in het hart, beslist om de opening van het Plopsa Hotel uit te stellen. Het heeft voor ons geen zin om een investering van 25 miljoen euro op deze manier te openen. Uiteraard willen we ook de gezondheid van onze gasten prioriteit geven.”, laat Plopsa-CEO Steve Van den Kerkhof weten in een persbericht.

Extra steunmaatregelen

Voor gasten die al een kamer geboekt hadden, wordt in onderling overleg een oplossing gezocht. Voor een nieuwe openingsdatum mikt Studio 100 op 27 november “als de huidige omstandigheden zich daartoe lenen”. De Plopsa-parken blijven voorlopig wel open, maar met een strikt beperkte capaciteit en zonder horecagelegenheden. Van den Kerkhof benadrukt wel dat er dringend extra steunmaatregelen nodig zijn: “De vele investeringen in het coronaproof maken van het park kosten ons handen vol geld en overstijgen de subsidies die we totnogtoe kregen.”

Het nieuwe Plopsa Hotel zou 117 themakamers tellen, waaronder 21 luxesuites, en onderdak bieden aan een restaurant, twee bars en drie vergaderzalen. Het gaat om een investering van 25 miljoen euro.