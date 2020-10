Brand op Kilimanjaro onder controle

De brand op de Kilimanjaro, de hoogste berg van het Afrikaanse continent, is volgens de autoriteiten van Tanzania onder controle. Dankzij de inzet van brandweerlui en de regenval van afgelopen nacht op een deel van de berg zijn de vlammen voor 99 procent onder controle. Dat zegt de topman van Tanzania’s nationale parken, Allan Kijazi, zaterdag.

Op sommige plekken is er nog veel rookontwikkelingen. Daar zetten de autoriteiten nog een blushelikopter in. De brand brak vorige zondag op de zuidflank van de Kilimanjaro uit en legde sindsdien heidegebied in de as. De hooggelegen en moeilijk bereikbare brandhaard bemoeilijkte de bluswerken. Ook de droge vegetatie en felle winden speelden een rol.

De oorzaak van de brand op de 5.895 meter hoge berg in het noorden van Tanzania, nabij de grens met Kenia, is nog niet gekend. Volgens Tanapa, de overheidsdienst van de nationale parken, is 95,5 vierkante kilometer afgebrand, of zowat 5 procent van het nationale park Kilimanjaro.