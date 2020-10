Smokkelaar betrapt met kilo goud in anus

In India is een smokkelaar aangehouden die bijna een kilo goud in zijn anus gestopt had. Hij werd opgemerkt door zijn opvallende loopje.

De man vloog van Dubai naar Kerlana en hoopte op deze manier te voorkomen dat hij belasting moest betalen, aldus Daily Mail. De waarde van het goud dat hij bij zich had ligt rond de 50.000 euro. Op een foto is te zien dat het om drie langere staven goud gaat en een wat kleiner stukje.

Op dezelfde vlucht zat nog een man die probeerde 1,47 kilo te smokkelen. Waar hij het metaal verstopt had, is niet bekendgemaakt. Volgens douanemedewerkers wordt er de laatste tijd veel goud gesmokkeld en wordt het op de vreemdste plekken aangetroffen. Zo werd er onder meer goud in de onderbroek van een passagier gevonden, in tandpasta en in paraplu’s.