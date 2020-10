Delphine van Saksen-Coburg na ontmoeting met koning Filip: “We hebben veel gemeen met elkaar”

Sint-Niklaas -

De nieuwste prinses van ons land, Delphine van Saksen-Coburg, was zaterdag in Sint-Niklaas om er een van haar kunstwerken in te huldigen. Het was de eerste keer dat ze in het openbaar werd gespot nadat eerder deze week werd bekendgemaakt dat zij en koning Filip elkaar hadden ontmoet. De twee zouden, volgens Delphine, veel gemeen hebben met elkaar. “Hij is erg getalenteerd”, liet ze weten.