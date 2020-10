Banksy claimt muurschilderij in Nottingham: “Een atypisch kunstwerk”

Graffiti-artiest Banksy heeft bevestigd dat een kunstwerk in Nottingham wel degelijk van hem is. Het werk werd dinsdag gemaakt.

De muurschildering werd aangebracht aan een schoonheidssalon. Op het beeld is een meisje te zien dat hoelahoept met een fietsband. Naast het werk staat een achtergelaten fiets, zonder wiel.

De hele week al werd gespeculeerd of het wel degelijk een Banksy was. Voor de zekerheid werd een beschermingsplaat gezet, dat meteen gevandaliseerd werd met graffiti.

Banksy zette het werk op zijn Instagrampagina op zaterdagochtend. Kort nadien begonnen bezoekers langs te komen. Op een gegeven moment stonden er wel dertig toeschouwers, ook enkele politie-agenten waren van de partij.

Volgens professor Paul Gough - kunstkenner van de universiteit van Bournemouth - die aanvankelijk betwijfelde of het wel een Banksy was, is het een bijzonder werk. “De laatste vier of vijf Banksy’s hadden allemaal iets te maken met Covid, of iets in het nieuws”, zegt hij aan de BBC. “Dit is wat grappiger, het is iemand die een leuke tijd heeft. Misschien is dat de boodschap: het zijn moeilijke tijden, laat ons er het beste van maken en wat plezier beleven.”

Banksy begon z’n carrière in de jaren 90 in zijn thuisstad Bristol, waar hij bekend raakte met zijn grappige en politieke boodschappen in zijn werk.