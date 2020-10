Antwerps woonzorgcentrum in quarantaine nadat helft bewoners positief test: twee overlijdens, vijf mensen in ziekenhuis

Deurne - In woonzorgcentrum De Tol in het Antwerpse district Deurne hebben 44 van de 81 bewoners positief getest voor COVID-19. Twee bewoners zijn overleden, vijf anderen liggen in het ziekenhuis. Zorgbedrijf Antwerpen voert nu in het hele woonzorgcentrum een quarantaine in. Bezoek wordt vanaf zaterdag voor minstens een week opgeschort.

Een bewoner testte woensdagavond positief op corona. Donderdag werden vijf bijkomende bewoners getest, die ook symptomen vertoonden. Zorgbedrijf Antwerpen besliste daarop om alvast een aangepaste bezoekregeling in te voeren in woonzorgcentrum De Tol vanaf donderdag en om alle bewoners en medewerkers op vrijdag preventief te testen.

“Zaterdag blijkt uit de resultaten dat 44 van de 81 bewoners positief hebben getest op covid-19. Zorgbedrijf Antwerpen heeft daarom beslist om alle bewoners in het woonzorgcentrum in quarantaine te plaatsen. Twee bewoners zijn jammer genoeg overleden. Vijf bewoners zijn opgenomen in het ziekenhuis”, klinkt het in een persmededeling.

Bezoek zonder afspraak

Het woonzorgcentrum neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen in overleg met het Agentschap Zorg en Gezondheid. Bezoek wordt vanaf zaterdag voor minstens een week opgeschort. Bij palliatieve bewoners blijft bezoek wel altijd mogelijk na afspraak. Alle bewoners en familieleden worden persoonlijk verwittigd. De testresultaten van de medewerkers zijn nog niet beschikbaar. In de andere woonzorgcentra van Zorgbedrijf Antwerpen blijft bezoek mogelijk zonder afspraak vooraf. Enkel in woonzorgcentrum Europasquare in Deurne is bezoek uit voorzorg beperkt tot één bezoeker per week.