Erling Haaland opnieuw de reddende engel bij Borussia Dortmund, RB Leipzig voorlopig alleen leider in Bundesliga

Borussia Dortmund mag zijn jonge sterspeler Erling Haaland opnieuw danken. Die Borussen wonnen dankzij een goal van het Noorse wonderkind met 0-1 op het veld van Hoffenheim. Dortmund komt zo voorlopig op de tweede plek in de Duitse Bundesliga. RB Leipzig wordt alleen leider na een zege bij Augsburg (0-2).

Dortmund versierde een aantal mooie kansen op bezoek bij Hoffenheim, maar scoren zat er lange tijd niet in. De beste mogelijkheid was voor een Rode Duivel: een kopbal van Thomas Meunier belandde op de lat. Een kwartier voor het einde was het de 20-jarige Erling Haaland - wie anders? - die toch nog voor de verlossing zorgde. Op aangeven van Marco Reus maakte de Noor het enige doelpunt van de match (0-1). Axel Witsel speelde de volledige match, Thomas Meunier werd na 75 minuten naar de kant gehaald.

Dortmund staat met een 9 op 12 voorlopig tweede in het klassement. Straks kan het gezelschap krijgen van Bayern München: de Duitse recordkampioen heeft 6 punten en speelt later op de avond nog op verplaatsing bij promovendus Arminia Bielefeld. De eenzame leider is momenteel RB Leipzig, dat 10 punten heeft. Leipzig won met 0-2 bij Augsburg na goals van Angelina en Poulsen.