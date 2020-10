Burgemeester trekt toelating manifestatie in Puurs in na incident met auto: “Extreme groepen willen gemeente kapen”

Breendonk / Liezele / Ruisbroek / Puurs-Sint-Amands - De burgemeester van Puurs-Sint-Amands heeft de toelating voor de vreedzame familiebetoging van zondagnamiddag ingetrokken. “Extreme groepen willen deze manifestatie overnemen. Een protestmars zoals vrijdag mag zich niet meer herhalen”, zegt burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V).

Tijdens de manifestatie reed plots een wagen door de betoging.

Vrijdagavond zakten een driehonderdtal manifestanten naar het Dorpshart in Puurs af om hun ongenoegen te tonen over het gewelddadige pestincident van zondag waarbij een jongen van 15 jaar geviseerd werd. Voor de manifestatie was geen toelating gegeven. Tijdens de betoging reed een auto door de menigte, gelukkig zonder gewonden. De inzittenden werden gevat door de politie.

“Als burgemeester van Puurs-Sint-Amands keur ik ten stelligste iedere vorm van geweld af en laat ik samen met onze politie en inwoners onze mooie gemeente niet kapen door extreme groepen, uit welke hoek ook”, zegt Koen Van den Heuvel.

Om de veiligheid van de bevolking en andere aanwezigen te garanderen, werd de toelating voor de betoging zondagnamiddag ingetrokken. “Intussen zijn ook de coronamaatregelen aangescherpt. Dergelijke manifestaties kunnen de gezondheid van iedereen in gevaar brengen”, zegt de burgemeester.

Hij vreest echter dat sommige extreme groepen zich niet zullen laten tegen houden. Hij roept daarom iedereen op om het centrum van Puurs te mijden tussen 13 en 16 uur. De politie zal ingrijpen bij ongeregeldheden.