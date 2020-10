Lamkel Zé is opvallende toeschouwer op het Kiel: “Is dat verboden dan?”

Opvallende toeschouwer tijdens Beerschot - STVV: Didier Lamkel Zé. De verguisde middenvelder van Antwerp, die niet in de selectie zit tegen Zulte Waregem nadat hij zijn kat had gestuurd naar de training, was in het gezelschap van een vriend en genoot zichtbaar van de match.

Op de vraag of het niet bizar is dat hij naar de grote rivaal van Antwerp komt kijken één week voor de derby reageerde hij gevat. “Ik mag hier toch zijn? Of is dat verboden dan? Is het oorlog tussen die twee clubs? Nee, toch.” Over zijn toekomst bij Antwerp wou hij niets kwijt.

