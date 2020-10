Hilde Crevits: “Restaurants en cafés moeten geen omzetverlies van 60 % aantonen voor steun”

Alle restaurants en cafés zullen voor de komende periode kunnen rekenen op een bedrag van tien procent van de omzet in een gelijkaardige periode vorig jaar. Dat heeft Vlaams minister van Economie en Werk Hilde Crevits (CD&V) zaterdagavond aangekondigd. Cafés en restaurants zullen dus niet moeten aantonen dat ze minstens zestig procent omzetverlies draaien.

De federale en deelstaatregeringen beslisten gisteren/vrijdag tijdens een overlegcomité om de maatregelen die de stijgende coronabesmettingen moeten indijken nog te verstrengen. Vooral de horeca is het kind van de rekening: cafés en restaurants moeten vanaf maandag een maand lang de deuren sluiten, al volgt na twee weken wel een evaluatie. Ook andere ondernemers, zoals toeleveranciers voor de horeca, worden daardoor zwaar getroffen.

De verschillende regeringen voorzien wel een fors steunpakket voor de betrokken ondernemingen. Het overleg daarover met de sector is nog volop bezig, maar vast staat dat ondernemingen die minstens 60 procent omzetverlies lijden in de periode tussen 1 oktober en 15 november aanspraak zullen kunnen maken op een bedrag van tien procent van hun omzet van vorig jaar.

Restaurants en cafés zullen dat percentage aan omzetverlies niet moeten aantonen, zegt Vlaams viceminister-president Hilde Crevits. “Omdat zij gesloten zijn krijgen ze automatisch recht op tien procent van de omzet die ze in een gelijkaardige periode vorig jaar draaiden”, zei ze in Het Journaal op Eén.

Twijfel

Onder meer Vlaams parlementslid Tom Ongena (Open Vld) had daar eerder op de dag zijn bezorgdheid over geuit. “Heel wat restaurantuitbaters vrezen dat ze geen steun zullen ontvangen omdat ze niet onder de 60%-voorwaarde zullen vallen”, klonk het zaterdagmiddag. “Omdat ze al omzet hebben gedraaid vanaf 1 oktober twijfelen ze nu of ze wel zouden starten met afhaalmenu’s te maken, want dan dreigen ze boven die drempel uit te komen en elke steun mis te lopen”, aldus Ongena.

Vaste kosten

De omzetsteun moet getroffen ondernemingen vooral helpen om de lopende vaste kosten te kunnen blijven betalen. Daarnaast blijven ook andere Vlaamse steunmaatregelen, zoals de regeling rond de handelshuurovereenkomst, lopen, bevestigde Crevits.

Ook op federaal niveau wordt aan een steunpakket gewerkt. Zo zal het overbruggingsrecht worden verdubbeld en zullen de RSZ-bijdragen tijdelijk worden kwijtgescholden. Morgen/zondag en begin volgende week wordt daarover overlegd met de sector.