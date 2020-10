Wij spraken prinses Delphine over haar kunst, haar ontmoeting met koning Filip en de reactie van koning Albert: “Ik heb dat ook gelezen, ja”

Geen vragen stellen over haar kennismaking met koning Filip (60): dat was de voorwaarde. Maar prinses Delphine (52) had weinig nodig om voor het eerst te reageren op de nu al historische ontmoeting met haar halfbroer. Zo opgelucht is ze overduidelijk met de toenadering uit Laken. “Het was een bijzonder mooi moment. We hebben veel gemeen.” Een gesprek met de nieuwe prinses.