Vlaamse mama van transgender meisje mag op Amerikaanse tv vraag stellen aan Joe Biden: “Dochters waren heel blij met zijn antwoord”

Opmerkelijke verschijning tijdens het recentste presidentsdebat in de Verenigde Staten. Plots mocht een Vlaamse vrouw een vraag stellen aan de democratische kandidaat Joe Biden. Het werd een heel persoonlijke vraag: “Wat gaat u doen voor mijn 8-jarige dochter, die transgender is?”, vroeg Mieke Haeck uit Knokke-Heist, die al 15 jaar in de States woont.

Het was voor Mieke Haeck (42), die in universiteitsstadje Penn State in Pennsylvania woont, ook een verrassing dat zij uitgekozen werd om Joe Biden een vraag te stellen. “Toen het echte debat met Trump ...