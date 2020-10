Moet doelman OH Leuven dan toch vertrekken? Boodschap op zijn koelkast laat er weinig twijfel over bestaan

Darren Keet begon in de eerste competitiewedstrijd nog in de basis bij OH Leuven, maar intussen is de Zuid-Afrikaan op een zijspoor beland bij de promovendus. Laurent Henkinet heeft de positie van eerste doelman stevig in handen en Keet valt al enkele weken naast de wedstrijdselecties. Over een vertrek wilde men het bij OHL nog niet hebben, maar uit een Instagramfoto op Keets profiel blijkt wel dat de intenties duidelijk zijn. Op de foto van Keets dochtertje Layla valt in de achtergrond immers een boodschap te lezen op de koelkast: “Te doen: een nieuw team zoeken”.