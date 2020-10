Sven Kums na pandoering tegen Cercle: “Vijf tegendoelpunten: gebrek aan scherpte breekt ons zuur op”

“We zijn helemaal weer bij af”, opende Sven Kums al zuchtend zijn wedstrijdanalyse na afloop van de 5-2 nederlaag op bezoek bij Cercle Brugge. De nieuwe oplawaai was duidelijk hard aangekomen bij de voormalige Gouden Schoen. “Het zijn ook steeds weer dezelfde fouten die terugkomen. Vijf tegendoelpunten, dat is bijna schandalig. En dat is al van in het begin van het seizoen zo.”

Toch wilde Kums in geen geval de schuld bij de Gentse verdedigers leggen: “Dat heeft niet alleen te maken met de defensie, het is heel de ploeg die fouten maakt. Het is gewoon teveel, zo kun je geen matchen winnen. Voor rust komen we na die vroege 1-0 snel gelijk en dan ligt er veel ruimte om kansen te creëren. We spelen het niet altijd goed uit. Terwijl elke kleine kans bij hen dan weer raak was aan de overkant.”

In de eerste helft viel Roman Yaremchuk – die met zijn goed omgezette elfmeter de Buffalo’s nochtans op gelijke hoogte bracht in het openingskwartier – evenwel ook in negatieve zin op. Tot driemaal toe ging hij voor eigen succes, terwijl andere ploegmakkers druk gesticulerend klaarstonden om de klus te klaren. Drie keer koos de Oekraïner voor persoonlijk succes maar evenveel keer bleef een tweede Gents doelpunt uit.

“Gebrek aan scherpte”

Sven Kums had die fases natuurlijk ook wel opgemerkt maar de middenvelder nam zijn collega in bescherming: “Ik weet niet of men teveel voor persoonlijk succes ging maar sommige momenten hadden we inderdaad meer kunnen doen. Daar ligt ook niet het grootste probleem. We werken keihard op die defensieve fouten. We krijgen ook veel beelden te zien. Hoe je die fouten dan kunt verklaren? Door een gebrek aan scherpte, denk ik. Dat breekt ons zuur op.”

“Als je die tweede goal ziet: de linksachter mag tot in de zestien lopen en dan moeten we een overtreding begaan”, foeterde Kums die toch ook even zijn hart luchtte. “Als je mandekking hanteert, moet je toch ook wel wat volgen. Het heeft te maken met doen wat er gevraagd wordt. Anderzijds merk je dat er twijfels in het team sluipen na een tegendoelpunt, die we natuurlijk ook gewoon teveel tegen krijgen. Dat moet er snel uit.”

Het zijn barre tijden voor de Gentse burger en de statistieken liegen er niet om. Ook Sven Kums weet dat de Buffalo’s momenteel een dramatisch rapport voorleggen: “Negen wedstrijden, zes nederlagen. Dat is erger dan ruim onvoldoende. Dat is gewoon heel slecht. Donderdag hebben we opnieuw een wedstrijd, dat is goed om snel de knop om te draaien.”

“Die Europese duels kunnen ons helpen. Daar kunnen we misschien vertrouwen tanken voor de competitieduels”, probeerde Kums toch met een positieve noot te eindigen. Al zal er de komende dagen ongetwijfeld heel wat mentaal oplapwerk verricht moeten worden in de Gentse kleedkamer. De beelden van de vele defensieve foutjes tegen Cercle Brugge staan ongetwijfeld al klaar op de harde schijf van De Decker.

Woensdag reizen de Buffalo’s echter alweer af naar Tsjechië voor de eerste groepswedstrijd van de Europa League tegen het nobele onbekende Slovan Liberec. Geen topaffiche natuurlijk maar niemand bij AA Gent die nu al te hoog van de toren wil of mag blazen. Een clean sheet zou alvast welkom zijn. Of is de bodem echt nog niet bereikt?