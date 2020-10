De nieuwe topatleet: trainingscentrum en voedingssupplementen voor gamers geopend

In Kontich opende Qallo maandag een gloednieuw trainingscentrum voor e-sporters, mensen die hun brood verdienen met het spelen van videogames. En daar zijn niet alleen pc’s en schermen te vinden. “Door stress of blessures is de carrière van een e-sporter voorbij voor die goed en wel begonnen is”, zegt bedenker Alkexander Van Laer. “Terwijl dat zaken zijn die perfect vermeden kunnen worden mits goede begeleiding.”