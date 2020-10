Voor het eerst in 70 jaar wordt in de VS een vrouw geëxecuteerd: beschuldigde sneed baby uit baarmoeder slachtoffer

Lisa Montgomery, een Amerikaanse die een zwangere vrouw wurgde en nadien de baby uit haar baarmoeder sneed, zal op 8 december de doodstraf krijgen. Het is voor het eerst in 70 jaar dat die straf op een vrouw uitgevoerd zal worden in de VS.

De vrouw werd al in 2007 veroordeeld, maar een rechtbank heeft nu een datum vastgelegd waarop de dodelijke injectie zal plaatsvinden. Het gruwelijke verhaal speelde zich af in 2004 toen Lisa Montgomery aan familie en vrienden begon te vertellen dat ze zwanger was. Tegelijk legde ze contact met Bobbie Jo Stinnett, een hoogzwangere vrouw die honden verkocht. Online raakten ze aan de praat en ze maakten een afspraak op 16 december 2004 om een hondje te kopen. Op de dag van de afspraak wurgde Montgomery de zwangere vrouw met een roze touw. Ze sneed het kindje uit de baarmoeder en probeerde haar familie nadien wijs te maken dat het om haar baby ging. Het kind overleefde het hele incident. Al snel bleek dat Montgomery de vrouw vermoord had en de speurders konden de vrouw oppakken.

Tijdens het proces voerden de speurders aan dat de daad duidelijk gepland was. Montgomery had haar man achteraf gezegd dat ze bevallen was tijdens het shoppen. Dat was vrij onrealistisch, aangezien de vrouw na haar vierde kind, een operatie had laten uitvoeren waardoor ze niet meer zwanger kon worden. De verdediging haalde nog aan dat Montgomery zware psychische problemen had en en dus niet ter dood veroordeeld moest worden, maar wel opgenomen, maar daar hield de jury uiteindelijk geen rekening mee. De baby groeide uiteindelijk op bij haar papa en is momenteel 16 jaar oud.