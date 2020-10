Joren Houtevels is Mister Gay Belgium 2020

Tremelo / Leuven - De 20-jarige Joren Houtevels uit Leuven is in het Antwerpse Elckerlyc Theater verkozen tot de nieuwe Mister Gay Belgium 2020. De student werd uit negen finalisten gekozen om Matthias De Roover op te volgen, de winnaar van de vorige editie van de verkiezing.

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) mocht de winnaar zaterdagavond bekendmaken. Normaal gezien zou premier Alexander De Croo (Open Vld) dat doen, maar de coronacrisis liet hem niet toe erbij te zijn. Hij liet wel via een videoboodschap weten dat hij Mister Gay Belgium een knap initiatief vindt en dat hij er volgend jaar zeker wil bij zijn.

Eerste ereheer werd regisseur Roland Javornik (37) uit Hasselt. Schrijnwerker Glen Mandos (26) uit Pelt werd verkozen tot tweede ereheer. Bij de Mister Gay Belgium-verkiezing, die aan haar achtste editie toe was, wordt naar een ambassadeur van en voor de holebi-gemeenschap gezocht.

Joren Houtevels studeert om leraar in het lager onderwijs te worden. Hij meent dat binnen het onderwijs veel gedaan kan worden aan de acceptatie van de LHBT’ers en wil zich daar als Mister Gay Belgium voor inzetten. Ook wil hij opkomen tegen kindverstoting.

“Mijn coming-out in 2017 was niet makkelijk. Homo zijn lag toch wat moeilijk thuis en daarom ben ik ook alleen gaan wonen. Ik voel me nu sterker en ik wil graag een rolmodel zijn voor jongeren die het ook moeilijk hebben.”

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om deze editie van Mister Gay Belgium toch te kunnen laten doorgaan, want corona stak meermaals stokken in de wielen. “We vonden het als organisatie een belangrijk signaal om in deze moeilijke tijden toch een nieuwe ambassadeur voor ons land te kiezen. Op deze manier kunnen we de LHBT-gemeenschap blijven steunen”, zegt Bram Bierkens, CEO van Mister Gay Belgium.