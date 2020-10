Club Brugge-coach Philippe Clement begrijpt gefloten strafschoppen niet: “Dit kan ik niet uitleggen aan mijn spelers”

Club Brugge-coach Philippe Clement kon niet anders dan in te gaan op de twee penaltyfases in de tweede helft. “Ik hoop dat er een goeie verklaring is waarom we twee keer een penalty tegenkrijgen. Ik hoop dat iemand hier in de zaal me kan helpen, want ik kan het niet uitleggen aan mijn spelers. Straks moet ik 2,5 uur met hen op de bus zitten richting Brugge. Als deze fasen vijf of tien jaar geleden waren gebeurd, kon ik het begrijpen. Toen was er nog geen VAR. Maar nu?”

Bij de eerste fase is de bal weg en zoekt Zinho zelf contact met het been van Mechele”, zei Clement. “De tweede fase is nog moeilijker te begrijpen. Als een bal eerst op het lichaam komt, kan er toch nooit sprake zijn van hands? Dat staat in de regels en wordt ons voor het begin van elk seizoen uitgelegd door het scheidsrechterscomité. Ik begrijp er niets van.”

🖥️ | Penalty zeggen scheidsrechter en VAR. Wat zeggen jullie? 🤔#STACLU pic.twitter.com/TwBJX8mVnS — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) October 17, 2020

Mats Rits: “Ik had afdruk bal op mijn lichaam”

Club-middenvelder Mats Rits baalde na afloop. Standard maakte gelijk nadat de scheidsrechter een handsbal van hem had gezien in het strafschopgebied.

“De ref dacht dat het penalty was, maar de assistent gaf aan van niet. Onbegrijpelijk. Ik had de afdruk van de bal op mijn lichaam. Daarna raakt hij ook mijn arm, maar het kon nooit penalty zijn.”

“Het is heel frustrerend dat je op deze manier de punten laat liggen”, zegt Rits. “Standard speelde verdienstelijk, maar zonder die onterechte penalty pakken we hier de zege. Het is heel zuur om zo naar huis te keren.”