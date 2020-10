Ruim 2.250 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 381 op intensieve zorg

Er lagen zaterdag 2.255 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, waarvan 381 op intensieve zorg. Dat blijkt zondagochtend uit het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

Er werden zaterdag 351 nieuwe coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen, 207 werden ontslagen. Gemiddeld waren er de voorbije week gemiddeld 214,3 nieuwe ziekenhuisopnames per dag, een stijging van 80 procent.

De jongste week waarvoor geconsolideerde gegevens beschikbaar zijn, van 7 tot 14 oktober, waren er iedere dag gemiddeld 28 overlijdens na een coronabesmetting. Dat zijn er bijna 13 meer per dag dan de week ervoor.

Het aantal vastgestelde besmettingen in diezelfde periode bedroeg gemiddeld 6.777 per dag, een stijging van 72 procent tegenover de week ervoor. Ook het aantal tests steeg tot gemiddeld 50.900 per dag (+36 procent). De laatste dag waarvoor geconsolideerde gegevens beschikbaar zijn, woensdag, waren er 9.579 nieuwe besmettingen.