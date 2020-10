Vrachtwagen met 20 ton tomaten belandt in de gracht in Eernegem

Ichtegem / Eernegem - In Eernegem is zatermiddag een vrachtwagen geladen met 20 ton tomaten in de gracht langs de Ganzestraat beland. Er vielen geen gewonden, maar de brandweer was wel een hele tijd zoet. De brandweerlui moesten de tomaten namelijk in een container overladen voor de truck getakeld kon worden.

De vrachtwagen kwam van een tomatenkwekerij verderop. De chauffeur en zijn dochtertje vertrokken met een tot de nok gevulde trailer. Maar de rechterwielen geraakten van het asfalt af. De man probeerde zijn vrachtwagen nog op de baan te krijgen, maar de zachte berm begaf het en de truck kantelde in de gracht.

De brandweer werd opgetrommeld om alle tomaten in een container over te laden. Pas daarna konden de takelwerken van start gaan. De Ganzestraat was dan ook urenlang afgesloten voor het verkeer. Alle tomaten moesten bovendien noodgedwongen vernietigd worden.

Foto: tlg

Foto: tlg

Foto: tlg

Foto: tlg