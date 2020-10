Zware brand in verlaten villa in Doornik, mogelijk brandstichting

In Mont-Saint-Aubert bij Doornik is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken in een verlaten villa. De schade is groot, maar er vielen geen gewonden. Volgens de politie gaat het om een verdachte brand, omdat de woning al jaren niet meer aangesloten is op het elektriciteitsnet en er regelmatig krakers in verbleven.

De hulpdiensten werden zaterdagavond iets voor middernacht op de hoogte gebracht van de villabrand. Het ging om een oude woning, die al een tijdje verlaten is, verklaart brandweerkapitein Grégory Petit. De brandweer moest uiteindelijk tot 3 uur ‘s nachts blussen.

Het dak van de villa is volledig vernield en elders in het gebouw is er grote rook- en waterschade. Volgens de politie is de brand mogelijk aangestoken, omdat de woning al lang niet meer is aangesloten op het elektricteitsnet en omdat ze regelmatig gekraakt werd. De politiezone Doornik is een onderzoek gestart.