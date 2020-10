Op basis van dit rapport werd beslist om de horeca volledig te sluiten: “Voorzorgsmaatregelen zijn intrinsiek incompatibel met typische activiteiten in een restaurant”

De beslissing van het Overlegcomité om de horeca in het hele land volledig te sluiten, valt de sector zwaar. Met het argument dat er geen wetenschappelijke basis is om de horeca aan te duiden als de grote boosdoener, overweegt Horeca Vlaanderen nu zelfs gerechtelijke stappen. Maar het rapport waarop het Overlegcomité zich baseerde, citeert wel degelijk wetenschappelijke studies die in de richting van de horeca wijzen. Al erkent minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) dat er eigenlijk gewoon geen andere keuze was.

Een “gitzwarte vrijdag” en “een dolk in het hart” noemt Matthias De Caluwe, CEO van Horeca Vlaanderen, het. Het NSZ voorspelt dat 16 oktober de geschiedenis zal ingaan als “de doodsteek voor vele horeca-uitbaters”. Comeos spreekt van “een blinde maatregel” en “een mokerslag”, de Fédération des cafés van “een sociale genocide”. Dat de beslissing om alle cafés en restaurants in het land verplicht te sluiten slecht viel bij de horeca, is een understatement van jewelste.

Horeca Vlaanderen bevestigde zaterdag dat het overweegt om juridische stappen te ondernemen, onder meer omdat er geen data zijn die de stijgende coronacijfers kunnen toeschrijven aan de cafés en restaurants. Maar dat de regering niet over één nacht ijs ging, bewijst het rapport waarop men zich baseerde, en dat ingekeken kon worden door de Franstalige krant La Libre.

LEES OOK. Waarom het Overlegcomité zo lang duurde: hoe hard Vlaanderen zich ook verzette, toch moesten ook de restaurants dicht (+)

Dat rapport werd samengesteld door professor en infectiologe Erika Vlieghe (UAntwerpen). Daarin wordt erop gewezen dat de nodige voorzorgsmaatregelen tegen de verspreiding van het virus (mondmaskerplicht, afstand houden) “intrinsiek incompatibel zijn” met “de typische activiteiten in een restaurant (eten/drinken, (luid) praten, dicht bij elkaar zitten)”. “Maskers zijn niet compatibel met eten en drinken. De afstand tussen mensen aan een tafel is doorgaans minder dan één meter, zeker in cafés (waar de consumptie van alcohol leidt tot minder sociale inhibities). En in de binnenruimtes van horecazaken kan de kwaliteit van de luchtventilatie erg variëren”, klinkt het.

De nota verwijst ook naar drie wetenschappelijke casestudies. De eerste is er een van het Amerikaanse Center for Disease Control over een groep van drie families uit het Chinese Guangzhou, die tijdens de eerste golf van de pandemie in het land 10 infecties opliep als rechtstreeks gevolg van slechte ventilatie. Er wordt ook verwezen naar de groep van 43 skiërs die begin maart positief testten nadat ze een avond hadden doorgebracht in een bar in het Oostenrijkse Ischl.

LEES OOK. Avondklok, sluiting horeca, telewerk … Drastische maatregelen, maar hebben ze eigenlijk wel zin? (+)

De derde studie is een analyse door Japanse wetenschappers die 3.184 besmettingen onder de loep namen, en daaruit 61 clusters distilleerden. Die vonden zowel in ziekenhuizen, rusthuizen, restaurants, cafés, reisbestemmingen en evenementenhallen plaats. Daaruit blijkt dat de horeca verantwoordelijk was voor 16 procent van alle clusters.

Minister Vandenbroucke: “Moeten helaas te allen prijze menselijke contacten verminderen”

Maar naast alle wetenschappelijke argumenten, haalt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) ook een ander argument aan: “In de huidige context is het debat over het relatieve gewicht van de horeca in de verspreiding van besmettingen niet eens het belangrijkste. Onze redenering was eenvoudig: gezien de grote circulatie van het virus moeten we helaas te allen prijze het aantal menselijke contacten verminderen. Dat moet gebeuren zonder de echt levensbelangrijke activiteiten als onderwijs, bedrijven, winkels en een minimum aan menselijk contact binnen het gezin onmogelijk te maken. Daarom beperken we overal waar het mogelijk is de andere menselijke contacten: door de horeca te sluiten, door van telewerk de regel te maken, en door een avondklok in te stellen.”