Antwerp nog zonder Buta naar Zulte Waregem, maar met drie mogelijke debutanten

Antwerp trekt zondagmiddag met achttien man naar Zulte Waregem (13.30 uur). Daarbij Simen Juklerod, maar nog geen Aurelio Buta.

Ivan Leko liet nog uitschijnen dat ze allebei al zouden moeten spelen. Maar de Noorse linksback is blijkbaar méér klaar voor de strijd dan de Portugese rechtsback, die wel met de groep traint maar na zijn adductorenletsel nog even gespaard wordt. Evenmin van de partij: Junior Pius. De Nigeriaanse centrale verdediger zakte een plaatsje in de pikorde en heeft de pech dat zowel Hongla als Boya ook achterin kan depanneren.

Wél in de selectie: drie mogelijke debutanten. Achterin is Jérémy Gelin klaar voor zijn eerste basisplaats, terwijl voorin Cristian Benavente en Nana Ampomah hun eerste minuten kunnen maken. Leko was wel duidelijk in het feit dat beiden nog geen volledige match aankunnen. Die twee andere deadline transfers, Jordan Lukaku en Guy Mbenza, trainden nog niet met de groep en ontbreken.

De achttien: Butez, Matijas, De Laet, Batubinsika, Gelin, Juklerod, B. Verstraete, Hongla, Boya, Haroun, Gerkens, Benavente, De Pauw, Miyoshi, Refaelov, Ampomah, Nsimba, Mbokani. (dvd)