CD&V wil erkenning voor psychologisch consulenten

CD&V-Kamerlid Els Van Hoof heeft een wetsvoorstel ingediend om van psychologisch consulent een erkend geestelijk gezondheidszorgberoep te maken. “Zo kunnen we geestelijke zorgverleners gerichter inzetten”, zegt Van Hoof. “Dit zal leiden tot vlottere, toegankelijkere en goedkopere zorgverlening voor de patiënt.”

Psychologisch consulenten zijn zorgverleners met een professionele bachelor in de toegepaste psychologie. Ze kunnen psychologen, orthopedagogen en psychotherapeuten ondersteunen bij milde psychische problemen.

Momenteel is psychologisch consulent geen erkend geestelijk gezondheidszorgberoep. Daar wil CD&V-Kamerlid Els Van Hoof verandering in brengen. “Met een tweede coronagolf en mogelijk nieuwe inperkingen van ons sociaal leven in het verschiet, blijft geestelijke gezondheidszorg voor CD&V prioritair. Een warme, geborgen samenleving moet oplossingen en perspectieven bieden voor dit onzichtbare psychische leed”, zegt ze. “Door de erkenning van psychologische consulenten kunnen we geestelijke zorgverleners gerichter inzetten. Dit zal leiden tot vlottere, toegankelijkere en goedkopere zorgverlening voor de patiënt.”

In Vlaanderen zou de erkenning van psychologisch consulenten goed nieuws zijn voor de vele studenten toegepaste psychologie, stipt Van Hoof nog aan. Vandaag volgen meer dan 2.000 studenten aan Vlaamse hogescholen die opleiding.