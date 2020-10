Meer dan twintig soldaten bedolven na aardverschuiving in Vietnam

Bij een aardverschuiving in Centraal-Vietnam zijn zondagochtend 22 soldaten bedolven geraakt. Reddingswerkers zijn koortsachtig op zoek naar de vermiste soldaten, zo melden de lokale media. Enkele lichamen zijn al bovengehaald.

De feiten speelden zich af in de provincie Quang Tri. Er is sprake van verschillende aardverschuivingen. De soldaten werden verrast toen ze op inspectie waren, om de risico’s op nieuwe aardverschuivingen in te schatten. De autoriteiten blijven vrezen voor nieuwe aardverschuivingen. Volgens Vietnamese media hebben de reddingswerkers al acht lichamen van onder de modder en het steenpuin gehaald.

Eerder deze week raakten 13 mensen bedolven, toen 30 mensen probeerden te redden die verrast werden door een aardverschuivingen nabij een energiecentrale. Het centrum van Vietnam heeft al meer dan twee weken af te rekenen met zware regenval. Met de acht teruggevonden soldaten erbij, is de dodentol van het noodweer, sinds 6 oktober, gestegen tot 72, meldt de rampenbestrijdingsdienst.