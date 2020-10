Nederlandse koning Willem-Alexander keert als dief in de nacht terug naar huis na omstreden vakantie in Griekenland

De Nederlandse koning Willem-Alexander, zijn echtgenote Máxima en hun dochters zijn sinds zaterdagavond weer in eigen land. De koninklijke familie kwam zaterdag even na 20 uur in alle discretie met een lijnvlucht van KLM vanuit Griekenland aan op Schiphol. Willem-Alexander moest zijn vakantie onderbreken na zware kritiek in eigen land.

Kort na hun aankomst werd op paleis Huis ten Bosch in Den Haag de koninklijke vlag weer gehesen, een teken dat de koning weer in Nederland is. Rond 21 uur was het gezin volgens de Nederlandse krant De Telegraaf weer thuis.

Een busje stond onderaan het toestel klaar om Willem-Alexander en zijn gezin in allerijl naar huis te brengen. Ook de terugvlucht van de koninklijke familie van Athene naar Amsterdam met een lijnvlucht van KLM lijkt uiterst discreet te zijn uitgevoerd. Niemand van de passagiers bleek op de hoogte van de aanwezigheid van de koninklijke familie.

Het koninklijk gezin wordt in alle discretie met een busje van de luchthaven van Schiphol naar het paleis Huis ten Bosch. Foto: EPA-EFE

“Wij hoorden er pas van toen we bij de bagageband stonden”, zeggen enkele passagiers aan De Telegraaf. “Aan boord is ons nooit verteld dat de koning met zijn gezin op dezelfde vlucht zat. Jammer, want we hadden er graag iets van gezien.”

De vlucht vertrok tien minuten te laat vanuit Athene. Meestal is het zo dat hooggeplaatste gasten, zoals leden van het koningshuis, pas aan boord komen vlak voordat de deur dichtgaat. Ze verlaten het toestel dan ook weer als eerst.

Naar buitenverblijf met regeringsvliegtuig

Vrijdag liet Willem-Alexander via de Nederlandse Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) weten dat hij zijn vakantie naar Griekenland zou afbreken. Dat bericht volgde op de zware kritiek bij onze noorderburen nadat was uitgelekt dat de koning eerder die dag met een regeringsvliegtuig richting zijn buitenverblijf in Griekenland was vertrokken. En dat terwijl de Nederlandse bevolking expliciet was opgeroepen om zo veel mogelijk thuis te blijven nu de coronacijfers dieprood kleuren.

De Nederlandse Premier Mark Rutte moest vrijdagavond bekennen dat hij op de hoogte was van de vakantieplannen van Willem-Alexander. Ook hij kwam daardoor politiek zwaar onder vuur te liggen. Zondagmiddag stuurde hij een brief naar de Nederlandse Tweede Kamer waarin hij erkent “een verkeerde inschatting” gemaakt te hebben. “Ik draag hiervoor de volledige ministeriële verantwoordelijkheid”, zo luidde het.