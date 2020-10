Bart De Wever begrijpt verplichte sluiting van restaurants niet: “Ik geloof niet dat zij een haard van infecties zijn”

Antwerpen - Bart De Wever heeft weinig begrip voor de beslissing van het Overlegcomité vrijdag om alle restaurants in het land te sluiten. “Ik geloof niet dat zij een haard van infecties zijn”, aldus de burgemeester van Antwerpen bij VRT NWS.

“Ik betreur de sluiting van die restaurants heel erg, voor mij had dat niet gemoeten”, zegt De Wever. “Cafés en feestzalen, daar discussieer ik niet over. Maar restaurants, dat geloof ik persoonlijk niet. Ik ben in contact met veel restauranthouders. Ik voel dat de verontwaardiging groot is, en dat men de legitieme vraag stelt: ‘Waarom hebben we al die investeringen en al die moeite gedaan? Net nu we opnieuw beginnen te draaien, krijgen we de kous op de kop, terwijl niemand kan aantonen dat we een haard van infecties zijn.’ Ik geloof dat ook niet: ik ga wel eens op restaurant, en zie hoe zorgzaam ze dat doen. Het is dood- en doodjammer.”

LEES OOK. Op basis van dit rapport werd beslist om de horeca volledig te sluiten

De beslissing werd wel genomen in het Overlegcomité, waarin alle regeringen van ons land vertegenwoordigd zijn. Dus ook de Vlaamse regering van Jan Jambon (N-VA). “Maar je moet compromissen maken met het federale niveau en de andere regeringen”, aldus de N-VA-voorzitter. “Ik kan alleen maar hopen dat het na die vier weken ophoudt.”

LEES OOK. Waarom het Overlegcomité zo lang duurde: hoe hard Vlaanderen zich ook verzette, toch moesten ook de restaurants dicht (+)

Vrijdag had ook Vlaams N-VA-minister Zuhal Demir kritiek op de beslissing van het overlegcomité. “Een nieuwe uppercut voor onze Vlaamse toeristische sector en horeca. Ik krijg dit niet uitgelegd”, schreef ze op Twitter.