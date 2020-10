Antwerp-coach Ivan Leko blikt terug op twee bijzonder hectische weken: “Op papier zijn we nu sterker, maar…”

Van een hectische interlandbreak gesproken. Eerst kreeg Ivan Leko een nieuwe lading spelers binnen, vervolgens moest hij zware knopen doorhakken voor zijn Europese selectie, en dan vielen ook nog eens vier spelers en een heleboel stafleden uit met corona. Ook zo benieuwd wat de coach daar allemaal over te vertellen heeft?

Het ging vorige week maandag bijzonder snel – moest ook, gezien de deadline. Na Benavente tekenden ook nog Gelin, Ampomah, Mbenza en – als klap op de vuurpijl – Jordan Lukaku. “Ik ben tevreden met die aanwinsten”, zegt Leko. “Op papier is de ploeg nu sterker. Alleen wilden we de voorbije twee weken gebruiken om hen al goed te laten integreren en is dat niet echt gelukt. Mbenza moest naar de nationale ploeg, Lukaku viel uit met corona en Ampomah moest nog even terug naar Duitsland. Sowieso staan Lukaku, Ampomah en Benavente nog niet waar ze moeten staan. Dat kán ook niet, want ze hebben vorig seizoen heel weinig gespeeld. Ze zijn in geen enkel opzicht klaar om negentig minuten te spelen. De eerste twee à drie weken moet je niet verwachten dat ze matchwinnaar zullen worden.”

Even de transfers nog eens overlopen. Gelin is de voetballende verdediger die Antwerp dringend nodig had. “Idealiter hadden we een linkspoot gehaald, maar die zijn heel moeilijk te vinden, zelfs voor grotere clubs. Degenen die we op het oog hadden, waren financieel niet haalbaar. Je kan natuurlijk niet alles hebben. Met Gelin erbij zijn we alvast blij.” Ampomah, Benavente en Lukaku zijn dan weer bekende gezichten. “Ze kennen de competitie: een pluspunt. Wel is het zo dat Benavente voor Charleroi speelde, een subtopper. Lukaku speelde voor Oostende, toen ook een subtopper. En Ampomah voor Waasland-Beveren, een degradatiekandidaat. Hier bij Antwerp willen we een topclub worden en liggen de verwachtingen nog hoger. Maar ze zijn erg gemotiveerd om zich te bewijzen.” Lukaku is ook een beetje de prestigetransfer. “Zeker, maar normaal gezien ook een kwaliteitstransfer. Hij speelde vier jaar in de Serie A en ik vind dat hij ginder echt gegroeid is.”

Mbenza, die van Cercle kwam, is de nieuwe spits. Verrassend, vanwege zijn onervarenheid. “Maar ervaring telt niet. Ik heb gewoon een goeie spits nodig en ik hoop dat hij het wordt. Gezien zijn leeftijd is hij meer een transfer voor de toekomst. Al hebben we geen tijd. Als hij fit is, zal hij meteen moeten presteren.”

Nana Ampomah, een van de deadline transfers. Foto: Photo News

Na deadline day zat Leko plots met een enorme selectie van 33 spelers. Al wil hij dat toch even nuanceren. “We hebben nooit met 33 man getraind, hè. Dat is ook te veel van het goeie. Drie of vier jongens die we de voorbije maanden uit noodzaak hebben geïntegreerd in de A-ploeg (zoals Lausberg en Agbor, nvdr.), zullen opnieuw met de beloften moeten trainen. We willen naar een groep van 22 à 23 veldspelers gaan.” Leko zal dus knopen moeten doorhakken. Net zoals vorige week, toen hij de beperkte spelerslijst voor de Europa League-groepsfase moest samenstellen.

“Dat waren niet alleen mijn keuzes, dat is in overleg met het bestuur gebeurd”, zegt hij. “Makkelijk was het inderdaad niet, zeker omdat we niet wisten wie er nog zou uitvallen met corona. Seck en Lukaku staan op de lijst, maar testten intussen positief. Het grote probleem was dat we maar 21 namen mochten doorgeven in plaats van 25 (omdat Antwerp geen zelf opgeleide spelers heeft, nvdr.). Dat is een enorm verschil. We konden dus niet anders dan drie à vier spelers teleurstellen. De Pauw niet selecteren was voor mij de moeilijkste beslissing, want hij is een van de nieuwe jongens en speelde toch al heel wat wedstrijden. Maar ook Pius, Louis Verstraete, Mbenza… zijn jongens die op die lijst thuishoren. Ook De Sart wilde ik er absoluut op, hij verdient dat. Maar we moesten ook rekening houden met blessures, en Alexis heeft nu eenmaal nog wat meer tijd nodig om terug te komen.”

De afvallers vooraf inlichten heeft Leko niet gedaan. “Omdat er gewoon geen tijd was om te praten. Maandagavond sloot de transfermarkt en daags nadien moesten we die lijst al naar de UEFA sturen. Alles moest heel snel gaan. We hebben zo rationeel mogelijk gekozen op basis van onze kennis en de medische gegevens.”

Dat ook Lamkel Zé – na al zijn fratsen – de lijst niet haalde, zal niemand verbazen. Hij voelt ook weinig behoefte om het ongelijk van Leko te bewijzen, want maandag stuurde hij zijn kat naar de training, waardoor hij niet in de selectie zit.

Nill De Pauw is niet speelgerechtigd in Europa. Foto: BELGA

Afgelopen zondag kregen ze bij Antwerp plots slecht nieuws te verwerken. De club had Covid-19 lange tijd kunnen buitenhouden, door de maatregelen goed op te volgen, maar plots bleken vier spelers (Seck, Lukaku, De Sart en Coopman) en zeven mensen uit de omkadering besmet. Een serieuze klap, die de voorbereiding op de wedstrijd op Zulte Waregem ook serieus heeft verstoord. Maar first things first: hoe is het met de personen in kwestie?

“De meesten zijn oké”, zegt Leko. “Qua symptomen is er gelukkig niemand dramatisch aan toe. We hopen dat ze allen snel weer perfect gezond zijn. Al zegt iedereen dat vooral de spelers tijd nodig zullen hebben. Moeilijk om in te schatten hoeveel last ze er de komende weken of maanden nog van zullen ondervinden. Dat is het vervelende: je weet zo weinig. We moeten zogezegd klaar zijn om met corona om te gaan, maar niemand weet hoe je er precies mee moet omgaan. Het is allemaal nieuw. De boel werd hier een week lang gesloten en alleen zij die negatief hadden getest, waren welkom. Dat maakt het natuurlijk lastig om die match voor te bereiden. Assistenten, kines en materiaalmannen die ontbreken: onderschat dat niet. De spelers zijn het belangrijkste, wij staan ‘maar’ in dienst. Maar als je zoveel mensen mist, is het moeilijker om de spelers te prepareren. En is het moeilijker voor hen om zondag te presteren.”

De sfeer was de voorbije dagen nog wel in orde, maar Leko merkt toch dat de spelers ermee bezig zijn. “Ze zijn bang, zoals zovéél mensen. Maar dat is ook een goeie zaak. Zo beseft iedereen dat hij zich verantwoordelijk moet gedragen, want het gaat ook om het leven van anderen. Nu, dat de spelers evenveel met corona bezig zijn als met het voetbal, is uiteindelijk wel spijtig. Er staat voor de eerste keer in onze geschiedenis een Europese groepsfase voor de deur en daar moeten we eigenlijk met z’n allen van kunnen genieten. Terwijl je nu niks kan plannen en alleen maar kan hopen dat we morgen geen nieuwe positieve gevallen hebben.”