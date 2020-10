Republikeinse senator kritisch voor Trump in uitgelekt telefoongesprek: “Hij kust het achterste van dictators”

De Republikeinen dreigen bij de komende verkiezingen in de Verenigde Staten niet enkel het presidentschap te verliezen, zoals het er nu naar uitziet zou de partij ook wel eens de meerderheid in de Senaat kwijt kunnen raken. Er luidt dan ook steeds meer kritiek uit Republikeinse hoek op het gedrag en het palmares van president Trump, zoals die van senator Ben Sasse uit Nebraska.

Sasse (48) is een gematigde Republikein die getipt wordt als presidentskandidaat in 2024, en die voorstander is van een betere relatie met de Democratische Partij. Het was dan ook geen verrassing dat hij in een uitgelekt telefoongesprek met kiezers kritisch was voor Trump. Zo verweet hij de president de coronacrisis te hebben aangepakt “als een PR-crisis”, “het achterste van dictators te kussen”, en “te flirten met ‘white supremacists’”. “Zijn familie heeft het presidentschap gebruikt als buitenkansje om zaken te doen”, aldus Sasse. “Daarom kijken we nu aan tegen een mogelijk bloedbad voor de Republikeinen in de Senaat.

Volgens analisten is de kans inderdaad niet groot dat de Democraten de meerderheid in de Senaat veroveren: daarvoor moeten ze drie zittende Republikeinse senatoren kloppen, en op basis van de huidige peilingen lijken ze in het meest optimistische scenario aan te kijken tegen een winst van acht zitjes. “Daarom ben ik nooit op de Trump-trein gesprongen”, zei Sasse nog. Al kwam er op die uitspraak wel kritiek uit Democratische hoek: hij stemde de afgelopen vier jaar 87 procent van de tijd zoals het Witte Huis het wilde, en stemde tegen in de afzettingsprocedure tegen de president.

President Trump: “Little Ben”

De president reageerde zaterdagochtend op de kritiek van Sasse in typische Trump-stijl. “Kleine Ben, de minst efficiënte van onze 53 Republikeinse senatoren, is een vrij dom en irritant persoon, een schande voor de prachtige staat Nebraska. Maar verder is het een geweldige kerel”, besloot de president sarcastisch.