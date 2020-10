Politie en boswachters betrappen zes Nederlandse jongeren in mergelgroeven

De lokale politie van de zone Bilzen-Riemst-Hoeselt heeft zaterdagavond bij een controle in de mergelgroeven, die het grondgebied van Vlaanderen, Wallonië en Nederland bestrijken, zes Nederlandse jongeren met rugzakken betrapt. De betrapping gebeurde op Waals grondgebied. In Klein Ternaaien (Wezet) zijn nog eens drie illegale grottenlopers onderschept. In de mergelgroeven van Caestert vinden tweemaandelijks controles plaats met onder meer de politie en boswachters van het Département Nature et Forêt.