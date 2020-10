Michael Gove: “Deur staat nog op een kier voor Brexit-akkoord”

De deur staat nog op een kier om met Europa een akkoord te bereiken over een handelsakkoord voor het post-Brexittijdperk. Dat heeft de Britse minister van Kabinetszaken Michael Gove zondag gezegd tegen de Britse omroep BBC. De kansen op een akkoord zijn weliswaar geslonken, voegt hij eraan toe bij zender Sky. Brussel is volgens hem niet bereid om tot een compromis te komen.

Eerder had Gove de kans op een akkoord voor het einde van het jaar op 66 procent geschat. “Nu is die kans kleiner”, zegt Gove aan Sky.

De minister legt daarbij de bal in het Europese kamp. Europees hoofdonderhandelaar Michel Barnier bepaalt of er al dan niet een akkoord is, stelt hij, en Europa moet van houding veranderen. Volgens Gove moeten Barnier en zijn Britse evenknie, David Frost, de komende dagen per telefoon overleggen over het verdere verloop van de gesprekken.

Indien Groot-Brittannië niet de volledige soevereiniteit terug kan vinden, zal Londen volgens Gove niet aarzelen om voor een “no-dealscenario” te kiezen. Zo’n scenario kan voor het bedrijfsleven niet door de beugel.

Sinds begin dit jaar officieel een einde kwam aan het Britse lidmaatschap van de Europese Unie, werken tientallen onderhandelaars aan beide kanten van het Kanaal aan een alomvattend handelsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. Dat moet vermijden dat de Britten op het einde van de overgangsperiode op 1 januari 2021 abrupt uit de Europese interne markt en de douane-unie tuimelen.