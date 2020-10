Fulham leent woelwater Anthony Knockaert uit aan tweedeklasser Nottingham Forest

Fulham leent de Frans-Belgische winger Anthony Knockaert tot begin 2021 uit aan tweedeklasser Nottingham Forest, zo maakten beide clubs vrijdag bekend.

De 28-jarige Knockaert vierde vorig seizoen met Fulham de promotie naar de Premier League. Hij was er toen op uitleenbasis van Brighton & Hove Albion aan de slag en wist met onder meer vier doelpunten en vijf assists het clubbestuur te overtuigen. Knockaert werd definitief overgenomen en ondertekende op Craven Cottage een overeenkomst tot medio 2023, met optie voor nog een jaar. Dit seizoen werd echter al snel duidelijk dat hij het bij de eersteklasser moeilijk zou krijgen, met tot nu toe enkel speelminuten in de League Cup. Uiteindelijk bood Forest een uitweg.

Anthony Knockaert was voordien sinds januari 2016 aan de slag bij Brighton en kwam er in 3,5 seizoenen tot 139 officiële duels, waarin hij 27 keer scoorde. In België is Knockaert vooral bekend omwille van zijn half seizoen bij Standard in het najaar van 2015. Voordien verdedigde hij ook de kleuren van Guingamp (2009-2012) en Leicester City (2012-2015).

Bij zijn ex-club Brighton is Danny Welbeck de nieuwste aanwinst. De transfermarkt is ook in Engeland al een tijdje gesloten, maar de 29-jarige voormalige international was transfervrij na zijn vertrek bij Watford. Bij de club van Rode Duivel Leandro Trossard ondertekende hij een contract tot het einde van het seizoen.

