Lichaam gevonden in het water tijdens zoektocht naar vermiste man

Gent / Lede - Kort na de middag heeft de scheepvaartpolitie een menselijk lichaam gevonden in een oude Leiearm in Drongen. Dat is bevestigd door het parket van Oost-Vlaanderen. Wellicht gaat het om de 32-jarige Pieter-Jan Huygens, die sinds donderdagnacht wordt vermist.

Hoewel het lichaam nog niet werd geïdentificeerd als dat van Pieter-Jan Huygens is de kans groot dat de vermiste man gevonden is. De plaats in het water waar het lichaam door de scheepvaartpolitie werd gevonden, bevindt zich immers langs het traject dat de 32-jarige Ledenaar af en toe liep als hij vanuit de Blaarmeersen kwam joggen. Wellicht heeft hij dat traject ook donderdagnamiddag afgelegd.

Het verdere onderzoek zal moeten uitwijzen wat de doodsoorzaak is.