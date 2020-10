Ben Weyts: “Hoger onderwijs tegen herfstvakantie in code oranje, met aandacht voor eerstejaars”

Het hoger onderwijs in Vlaanderen schakelt uiterlijk tegen de herfstvakantie naar code oranje, met extra aandacht voor de eerstejaarsstudenten. De bezettingsgraad in auditoria wordt beperkt tot één op vijf, maar voor eerstejaarsstudenten blijft bezettingsgraad één op twee mogelijk met mondmaskers. De onderwijsinstellingen zullen ook maximaal veilige studieplekken aanbieden voor studenten die pendelen. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts heeft hierover overeenstemming bereikt met de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) en de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA).

Voor de N-VA-minister moet er bijzondere aandacht zijn voor de eerstejaars in het hoger onderwijs. “We moeten oog hebben voor de meest kwetsbaren. De eerstejaars hebben hun schooljaar in het middelbaar onderwijs niet kunnen afsluiten zoals het hoort. Ze hebben geen ervaring en we willen niet dat ze een vogel voor de kat worden”, verwoordde hij het zondagmiddag in het VTM Nieuws.

Lokale inschatting

Het hoger onderwijs in Vlaanderen zal zo snel mogelijk en uiterlijk tegen de start van de herfstvakantie schakelen naar code oranje. Individuele instellingen kunnen op basis van hun eigen lokale risico-inschatting nog altijd strengere maatregelen nemen. In code oranje wordt de bezettingsgraad van de auditoria en de aanwezigheid van studenten op de campus verder beperkt. Sportieve en culturele activiteiten worden opgeschort, de aanwezigheid van niet-essentiële derden op campus wordt beperkt. Onderwijs in kleine groepen, practica en labo-oefeningen blijven mogelijk. Stages kunnen doorgaan volgens de protocollen die gelden op de stageplaats.

Er moet in deze code oranje wel extra aandacht zijn voor de eerstejaarsstudenten. De algemene regel blijft dat de bezettingsgraad van de auditoria teruggebracht wordt tot één op vijf, maar dit geldt niet voor vakken uit de modeltrajecten voor het eerste jaar, waar een bezettingsgraad van één op twee mogelijk blijft met mondmaskers.