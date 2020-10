Negen maanden oud en voorwaarts in het water gegooid: zo heftig is een zwemles voor baby’s

Plons, zomaar het water in: met deze omstreden methode leren baby’s om zichzelf te redden na een val in zwembad of vijver. In zwemschool Aqua House in Schilde, leren kindjes technieken aan om te komen bovendrijven wanneer ze in het water vallen. De techniek levert goede resultaten op, maar experts waarschuwen toch: “Ga er niet zomaar vanuit dat je baby na deze lessen kan zwemmen. Let steeds goed op je kind wanneer het in de buurt van water is.”