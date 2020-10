Club Brugge moet zonder Simon Mignolet naar Zenit, ook Krmencik en Kossounou testen positief op corona

Slecht nieuws voor Club Brugge: het trekt maandag zonder Simon Mignolet naar Sint-Petersburg. Net als drie anderen bij Club Brugge testte de sterkhouder positief op COVID-19. Ook Krmencik, Kossounou en algemeen manager Vincent Mannaert legden een positieve test af. Zij blijven deze week dus ook thuis.

De positieve tests zijn opvallend, want afgelopen vrijdag testte iedereen bij Club nog negatief. De nieuwe tests werden afgenomen net voor afreis en het begin van de Champions League. Sowieso is het nieuws een serieuze aderlating voor de mannen van Clement, want Mignolet is met zijn Europese ervaring een sleutelpion bij blauw-zwart.

Dat betekent dat Ethan Horvath dinsdag plots in doel staat bij Club Brugge. De Amerikaan verloor in augustus 2019 zijn plaats na de transfer van Mignolet. Sindsdien speelde Horvath maar één officiële wedstrijd: in september 2019 op Francs Borains voor de beker. In Rusland mag hij zich dus opnieuw tonen.

“Het viertal gaat met onmiddelijke ingang in quarantaine en reist dus niet mee af naar Rusland. Geen van allen vertoont symptomen”, klinkt het bij Club. De nieuwe testen werden zaterdagochtend afgenomen. Er wordt ook nog benadrukt dat de volledige selectie donderdag nog getest werd en dat de bewuste besmettingen mogelijk werden opgelopen tijdens de interlands. Zowel Mignolet als Kossounou hadden interlandverplichtingen én speelden tegen elkaar, dus mogelijk lopen er nog Rode Duivels rond die het virus dragen.