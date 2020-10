Vannacht gaan nieuwe maatregelen in, dit verandert er

Vanavond om middernacht gaan de nieuwe maatregelen in de strijd tegen het coronavirus van kracht. Wie vanavond nog op restaurant wil, hoeft niet per se voor middernacht thuis te zijn: de avondklok gaat pas maandagavond in. Een overzicht.

Horeca

De zwaarste maatregel is ongetwijfeld de sluiting van restaurants en cafés. Zij moeten vier weken dicht, na twee weken volgt er wel al een evaluatie. De maatregelen gaan vanavond in na middernacht. Ook recepties en banketten zijn verboden. Een kleine uitzondering: eten afhalen is toegelaten tot 22 uur ’s avonds. Hotels mogen wel openblijven. Ook nachtwinkels moeten sluiten om 22 uur en er komt een verbod op alcoholverkoop vanaf 20 uur. Een koffietafel kan wel nog, maar met maximaal 40 personen. Markten en kleine kermissen zij wel toegestaan, maar nuttigen van drank en voeding is verboden. De kerstmarkten zijn weliswaar wél verboden.

Nachtklok & Samenscholing

In ons land geldt een straatverbod van middernacht tot vijf uur ’s ochtends. Opgepast: dat gaat nog niet déze avond maar pas morgenavond in. Wie zonder geldige reden - bijvoorbeeld op weg naar het werk is wél toegelaten - toch op straat rondloopt, riskeert een boete. Verder worden samenscholingen op openbaar domein beperkt tot maximaal 4 personen.

Sociale contacten

Vanaf zondagnacht mogen we nog maar maximaal 1 knuffelcontact hebben. Dat wil zeggen dat naast ons gezin we nog hooguit één persoon “onveilig” mogen zien. Het gaat om één per persoon, niet per gezin. Andere mensen zien mag, maar wél met anderhalve meter afstand en het dragen van een mondmasker. Thuis mogen we nog vier mensen ontvangen. Dat moeten dan per twee weken telkens wel dezelfde vier zijn en met alle veiligheidsmaatregelen in acht genomen.

Telewerk

Thuiswerk wordt de regel voor functies waar het kan. Dat wil zeggen dat de werkgever alles moet doen om de omgeving zo veilig mogelijk te maken, als thuiswerk écht niet mogelijk is.

Sport & cultuur

Activiteiten waar nog geen protocollen voor zijn gemaakt worden meteen beperkt tot 40 mensen. De bestaande afspraken worden herbekeken. Bij professionele wedstrijden worden de compartimenten gehalveerd van 400 naar 200 personen en bij amateurs mogen enkel mensen uit hetzelfde huishouden bij elkaar staan. Kantines en drankgelegenheden gaan dicht. Ook voor andere indooractiviteiten komt er ook een verbod op de verkoop van drank en voeding.