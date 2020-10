Gemeente Puurs vol positieve boodschappen, weer veel Vlaams-nationalisten op nieuwe manifestatie

Een groep mensen heeft zaterdagavond met krijt verscheidene positieve boodschappen aangebracht op het straatmeubilair in Puurs. De actie kwam er nadat de 15-jarige B. vorige week werd aangevallen door een groep jongeren en nadat er vrijdagavond een auto was ingereden op een betoging van Vlaams-nationalisten. Een nieuwe optocht richting het station is zondag rond 14.25 uur van start gegaan. Een groep van een honderdtal Vlaams-nationalisten heeft post gevat aan het station van Puurs.