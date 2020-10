Automobilist parkeert wagen in de struiken

Sint-Lievens-Houtem - In Vlierzele bij Sint-Lievens-Houtem ging een automobilist zaterdagnacht zwaar uit de bocht. De wagen belandde in de struiken en de bestuurder nam de benen. Zondagnamiddag was hij zijn auto nog steeds niet komen halen.

De bestuurder ging in de nacht van zaterdag op zondag op de Oordegemstraat uit de bocht en belandde daarna in de struiken. Het ongeval gebeurde vlak bij bakkerij Vereecken. Wat er precies aan de oorzaak lag, is nog niet bekend. De bestuurder zelf maalde er blijkbaar niet echt om, want hij had zich zondagnamiddag nog steeds niet aangemeld.