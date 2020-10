Ziekenhuizen in provincie Luik overspoeld: “Zitten op niveau van maart en april”

De ziekenhuizen in de provincie Luik (CHU, CHR en CHC) worden overspoeld. “De niet-Covid-ziekenhuisopnames hebben 112% van fase 1B”, zei Pierre Gillet, medisch directeur van het Luikse CHU, zondag tegen Belga. “We zitten nu al op het niveau van maart en april.”C

Ziekenhuizen in de provincie waren al een paar dagen bang voor verzadiging en stuurden een alarmkreet naar de regionale en federale autoriteiten die vrijdag bijeenkwamen in het Overlegcomité. “Om zowel covid- als niet-covid-opnames te kunnen blijven doen, vervoeren we momenteel patiënten tussen de verschillende ziekenhuissites. Maandag worden operatiekamers omgevormd tot Covid-eenheden”, verduidelijkt Pierre Gillet. “Op de intensive care hebben we wat meer speelruimte, maar ook daar gaan we mogelijk transfers naar andere ziekenhuizen moeten doen.”

Fase 2 is voor de ziekenhuizen van Luik dus nabij. Alleen: er is te weinig personeel. “We moeten de verplegers achter de bedden vinden, zowel in de conventionele zorg als in Covid”, zegt Gillet. “We hebben al onze patiënten al overgebracht van het brandwondencentrum naar een militair hospitaal, zodat de verplegers daar kunnen worden verplaatst naar onze Covid-patiëntenafdelingen.”