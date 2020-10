Dochter Dynasty-actrice zat jaren in gruwelijke sekte en kreeg initialen van leider op zich gebrand

Dagenlang niet mogen eten. Nachtenlang niet mogen slapen. De leider seksueel ten dienste staan. India Oxenberg (29) zat zeven jaar in de hel van de sekte NXIVM. Haar moeder, de Dynasty-actrice Catherine Oxenberg, kreeg er haar uiteindelijk uit vrij. Afgelopen week zond de Amerikaanse betaalzender Starz de documentaire Seduced inside NXIVM uit.

Voor de eerstejaars. Dynasty was in de jaren tachtig de meest populaire tv-serie, over de rijke familie Carrington in Denver, Colorado. In die serie speelde Catherine Oxenberg de rol van Amanda Bedford, de onechte dochter van patriarch Blake Carrington.

Na de serie trouwde Catherine tweemaal en kreeg ze drie kinderen. Onder wie dochter India. Bij haar geboorte - moeder Catherine was dan een tijdje single - werd niet gezegd wie de vader was. Later maakte de veroordeelde drugsdealer William Weitz Shaffer zelf bekend dat hij de vader was van India en dat ze elkaar vaak zagen in de gevangenis.

Lastige tiener

Mogelijk door die gestoorde ouderrelatie groeide India op als een “lastige tiener” - zo omschreef haar moeder haar vaak. Rond haar negentiende was India helemaal op de dool. Op de zoektocht naar een iet af wat recht pad vond ze NXIVM. Een centrum dat mensen hielp hun eigenwaarde terug te vinden, middels nieuwe therapieën.

Catherine Oxenberg. Foto: ISOPIX

Toen India haar moeder zei dat ze in opleiding wilde bij NXIVM begon die daar wat over rond te vragen en hoorde niets dan goed. Bleek dat nogal wat Hollywood-sterren daar geregeld langsgingen voor een therapeutische sessie.

“Ik ben zelfs de eerste maal meegegaan naar NXIVM, toen India zich daar ging inschrijven”, vertelt de moeder in de documentaire. “We werden met open armen ontvangen en ik had het gevoel dat ik mijn dochter daar in veilige handen achterliet.’

Oudervervreemding

Maar moeder was nog niet goed en wel weg of Keith Raniere, de leider van NXIVM, begon al meteen op India in te praten. “Hij zei dat het hem was opgevallen hoe sterk ik onder moeders invloed stond. Ik was een zwak persoon. Een schelp, enkel gevuld met gedachten die de moeder er had in gestopt. Keith zei dat ik niets van mezelf had. Daarom was het nodig om plaats te maken, om mijn moeder uit mij te halen. Hij noemde dat oudervervreemding. Pas later zou ik leren dat hij dat tegen bijna alle jonge meisje zei die daar op therapie kwamen”, vertelde India Oxenberg onlangs in een interview.

India Oxenberg Foto: beeld uit trailer voor documentaire.

India raakte helemaal in de ban van de goeroe Keith Raniere. Raniere was dan al geen onbesproken figuur. In de jaren tachtig was hij veroordeeld voor het opzetten van een piramidespel waarbij hij miljoenen had verdiend. Nadien leidde hij een tijdje een bedrijf dat genezende drankjes verkocht. Maar begin 2010 leidde hij dus het succesvolle NXIVM-instituut in New York.

Letterlijk gebrandmerkt

“Keith Raniere maakte zijn leerlingen wijs dat hij hen zou herkneden tot supervrouwen en dat ze dan tot zijn harem zouden mogen toetreden”, zei India Oxenberg in een recent interview. “Om tot die harem te mogen toetreden moesten we eerst langs een louterend pad gaan.”

India Oxenberg Foto: beeld uit trailer voor documentaire.

Op dat “pad” moesten de vrouwen een superstreng dieet volgen. Bij India bleven de schadelijke gevolgen niet uit. In de documentaire vertelt ze dat na verloop van tijd haar haar uitviel en haar maandstonden uitbleven.

Geregeld moest India ook bij Raniere langskomen om hem oraal te bevredigen. “Hij zei altijd dat dat niet was voor zijn genot. Nee, ik moest dat doen om uit een emotionele blokkade te geraken. En ik geloofde hem nog ook.”

Nadat India haar pad van loutering was afgegaan, werd ze toegelaten tot het zogezegd selecte clubje vrouwen dat Keith Raniere rond zich schaarde. Vanaf nu was ze een van zijn vrouwen. Dat betekende dat ze zijn initialen boven haar schaamstreek gebrandmerkt kreeg.

Keith Raniere

India’s moeder voelde hoe haar dochter zich steeds verder van haar vervreemde. Toen ze weer eens geld kwam vragen om aan NXIVM te doneren, lichtte de moeder de CIA in. Vlak voor die Raniere oppakte, vroeg dat aan India om zijn spullen in een loods op te slaan.

Kinderporno

“Daar zaten onder andere juwelen bij - waarvan ik wist dat ze van andere secte-slachtoffers kwamen - maar ook USB-sticks”, zegt India in de documentaire. Toen India zag wat er op de sticks stond - lijsten met vrouwen op wie Raniere allemaal zijn initialen wilde laten branden maar ook veel kinderporno - ging ze ermee naar de politie. Op basis daarvan riskeert Raniere een levenslange celstraf. Later deze maand doet de rechtbank uitspraak.

Ondertussen kruipt India Oxenberg langzaam uit haar diepe put. “Ik vond zelf opnieuw de liefde, bij een chefkok en ik droom van een eigen gezin.”