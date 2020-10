Vakbond Blokker roept personeel op om winkels dicht te houden

De christelijke vakbond ACV Puls roept het personeel van Mega World, de doorstart van Blokker België, op om de deuren van de winkels niet meer te openen. Aan de winkelverantwoordelijken wordt gevraagd om geen gelden af te storten aan de moedermaatschappij. De vakbond vreest een leegroof van het bedrijf. Ook zijn er vermoedens van fraude en bestaat volgens ACV Puls de kans dat de lonen van oktober niet betaald zullen worden, zo meldt vakbondssecretaris Marc Jacobs zondagavond in een communiqué.

ACV Puls kreeg naar eigen zeggen intussen van de directie te horen dat er op vrijdag 23 oktober een ondernemingsraad wordt gehouden, waarop meer informatie gegeven zal worden over de financiële situatie van de onderneming.

Nog volgens de vakbond komt er nu maandag een gedelegeerd rechter van de ondernemingsrechtbank langs om de boekhouding te controleren en na te gaan of de vraag van het bedrijf voor een gerechtelijke reorganisatie met bescherming tegen schuldeisers toegekend kan worden. Een uitspraak is normaal gezien voorzien op maandag 26 oktober, luidt het. Zelf zal de vakorganisatie in de tussentijd “niet nalaten om alle mogelijke informatie te verschaffen aan het parket en de gerechtelijke instanties”, waarschuwt ze.

Mega World diende afgelopen week, amper acht maanden na de overname van de 123 Blokker-winkels en 670 personeelsleden, bij de ondernemingsrechtbank in Mechelen een aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie in. De bedoeling van het bedrijf is om bescherming tegen de schuldeisers te krijgen, maar om welke schulden het gaat en hoe groot de put is, bleef tot hiertoe onduidelijk