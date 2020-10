Vlaanderens Schoonste was dit jaar Vlaanderens Stilste: “Wezenloos. En volgend jaar is het waarschijnlijk opnieuw van dat”

Kluisbergen -

Bieten in plaats van VIPS en loeiende koeien in plaats van brullende supporters. Zo zagen de weiden en velden eruit langs het parcours van de Ronde van Vlaanderen. Of hoe corona van Vlaanderens Schoonste Vlaanderens Stilste maakte. “Het is wezenloos. En volgend jaar is het waarschijnlijk opnieuw van dat”, klonk het op de bergen die verboden zones waren voor supporters.