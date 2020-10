Ook mondmasker op speelplaats en tijdelijk geen L.O. om scholen open te houden? Deze voorstellen legt Ben Weyts op tafel

Een uitbreiding van de mondmaskerplicht naar de speeltijden en strengere richtlijnen voor de lessen lichamelijke opvoeding, als die nog kunnen doorgaan. Dat zijn twee maatregelen die onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) op tafel legt om alle scholieren ook in code oranje voltijds naar school te laten gaan. “Voorstellen die de goede weg opgaan, maar er is meer nodig”, zegt vakbond COC.

“Het secundair onderwijs in code geel laten, is misdadig. Het is bovendien oneerlijk tegenover alle andere sectoren die wel inbinden.” Met die scherpe woorden gooide professor huisartsgeneeskunde Dirk ...