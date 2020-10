Virgil van Dijk (Liverpool) moet onder het mes aan knie

Virgil van Dijk, de Nederlandse verdediger van Liverpool die geraakt werd aan zijn knie in de derby tegen Everton op zaterdag (2-2), zal geopereerd moeten worden. Dat liet zijn club zondag weten.

“Niemand kan op dit moment voorspellen wanneer hij terug beschikbaar zal zijn”, voegde Liverpool eraan toe. De verdediger, die gezien de aard van de blessure waarschijnlijk meerdere maanden uit zal zijn, kwam na zes minuten hard in aanraking met Everton-doelman Jordan Pickford en moest het veld meteen verlaten.

Liverpool-trainer Jürgen Klopp toonde zich meteen na afloop van de match al erg bezorgd over de ernst van de blessure voor Van Dijk. “Het is niet goed met Virgil”, zei de Duitse coach. “Normaal speelt hij altijd door met pijn, hij mist nooit een wedstrijd. Ik weet niet hoe slecht het is, maar het ziet er niet goed uit.”