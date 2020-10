Ronde Van Vlaanderen vlekkeloos verlopen: “Geen enkele pv uitgeschreven”

Oudenaarde - De oproep om de Ronde van Vlaanderen massaal vanuit ‘ons kot’ te volgen, is duidelijk niet in dovemansoren gevallen. “De wielerfan heeft geluisterd”, zegt Tomas Van Den Spiegel, CEO van organisator Flanders Classics. Ook Oost-Vlaams provinciegouverneur Carna Van Cauter is duidelijk. “De beelden spreken voor zich”, klinkt het.

“We hebben die boodschap in de weken voor de wedstrijd constant benadrukt, tot vervelens toe misschien, maar de supporter bleef vandaag wel massaal thuis om de wedstrijd op veilige afstand te volgen”, zegt Van Den Spiegel. “Mede dankzij de inzet van alle wielerfans konden we ook in deze uitzonderlijke tijden genieten van de hoogmis van het wielrennen in Vlaanderen.”

Limited edition

Ook gouverneur van Oost-Vlaanderen Carina Van Cauter is tevreden. “We kondigden een ‘limited edition’ aan van deze Ronde van Vlaanderen en dat is gelukt. Ik bedank de wielersupporters, maar zeker ook alle veiligheidsdisciplines, die vandaag en de voorbije maanden hard hebben samengewerkt om deze wedstrijd veilig te laten verlopen, net als de organisator en de vele lokale besturen van Oost-Vlaanderen over wiens grondgebied de Ronde werd gereden. Laat dit een voorbeeld zijn voor de volgende weken, om de maatregelen die ons werden opgelegd nauwgezet te volgen. Want de mooiste koersen, die worden bergop gewonnen.”

Volgens de gouverneur werden er geen PV’s opgesteld, al zullen de echte cijfers pas maandag bekend zijn. “De mondmaskerplicht werd strikt nageleefd en dat kan ik enorm waarderen. De boodschap was duidelijk: beleef de Ronde van thuis en die boodschap is massaal nageleefd en daar ben ik blij om”, besluit van Cauter.

Groot volksfeest

Ook de burgemeester van Oudenaarde is dezelfde mening toegedaan. “Ook in Oudenaarde was het erg rustig, zowel aan de aankomstzone als op de markt”, zegt Marnic De Meulemeester. “Het voelt toch wel wat raar, want in andere tijden zijn we toch wel een groot volksfeest gewoon. Maar we zijn blij dat al onze inwoners de Ronde massaal thuis hebben gevolgd en dat we er samen een veilige Ronde hebben van gemaakt.”