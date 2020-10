Prinses Delphine in Australisch magazine: “Albert explodeerde: jij bent mijn dochter niet!”

Delphine van Saksen-Coburg heeft in een Australisch actualiteitsmagazine enkele straffe uitspraken gedaan na de recente ontwikkelingen in het Belgische Koningshuis. “Albert explodeerde: ‘Bel me nooit meer op, jij bent mijn dochter niet!”, getuigde ze.

Sinds kort mogen we Delphine Boël prinses noemen en kreeg ze ook de familienaam van Saksen-Coburg aangemeten. Vorige vrijdag was er de ontmoeting met haar halfbroer, koning Filip, en kort nadien de positieve reactie van koning Albert. Maar intussen had het Australische ‘60 minutes’ er al een ruim interview opzitten met de prinses. En daarin was ze erg rechtuit over de jarenlange ruzie en rechtszaken die er geweest waren.

De pil

Zo vertelt ze over de vele verwijten die ze jarenlang kreeg. “Kon je moeder de pil niet genomen hebben? en Jij bent een bastaard, kreeg ik vaak te horen. Ik zou het land ook in problemen brengen en eigenlijk heeft het heel lang geduurd voor ik doorhad en kon zeggen dat ik deze behandeling niet wou. Ik zou langzaam gestorven zijn vanbinnen als dat bleef duren.” Volgens prinses Delphine waren haar moeder en koning Albert een geweldig en heel normaal koppel. “Het was eigenlijk een fantastisch liefdesverhaal: Albert was de man van haar leven. Bovendien had ik heel veel contact met hem: soms belde hij urenlang met mijn moeder, we gingen ook samen op vakantie. Hij speelde een grote rol in mijn leven.”

Geen grote moeite

Toen in 1999 de bom barstte en het land het geheim ontdekte, veranderde alles. “Albert barstte uit aan de telefoon: Jij bent mijn dochter niet, bel me nooit meer, riep hij.” Dat was het laatste wat Delphine nog van haar vader hoorde. “Ik belde hem, ik schreef, maar nergens kreeg ik gehoor. Ik probeerde ook via mensen die hem kenden, maar ook dat lukte niet.” Daarop volgde de lange juridische lijdensweg: “Het was heel smerig dat hij een DNA-test weigerde. Geef toch gewoon je DNA, dat is toch geen grote moeite? Ik voelde me zo verraden: ik had hem al die jaren beschermd, ik hield van hem.” Intussen kreeg de prinses gelijk van de rechter. “Ik kreeg er zoveel hoop door. De liefde van mijn vader zal ik niet krijgen. Van mijn broers en zussen misschien ook niet. Maar ik voel me geaccepteerd en ik herleef.”