Twaalf doden en honderdtal gewonden door bomauto in Afghanistan

Bij een aanslag met een bomauto op een politiehoofdkwartier in Afghanistan zijn zondag minstens twaalf mensen gedood en nog eens een honderdtal anderen gewond geraakt. Dat melden de autoriteiten.

“Een auto vol explosieven werd door terroristen tot ontploffing gebracht” in Feroz Koh, in de provincie Ghor, aldus het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. “Twaalf burgers kwamen om het leven en meer dan honderd mensen raakten gewond.”

Het Afghaanse presidentschap beschuldigt de taliban van de aanslag. “De voortzetting van het geweld en de aanvallen door de taliban doen de inspanningen teniet van de overheid en haar internationale partners om de vrede te bewaren”, klinkt het.

De taliban en de Verenigde Staten hebben in februari na negentien jaar oorlog een vredesakkoord gesloten. Washington heeft zich geëngageerd om zijn militairen weg te halen uit Afghanistan, terwijl de rebellen beloofd hebben om geen terreurgroepen meer te laten opereren vanop de gebieden die ze controleren, om geen steden meer aan te vallen en om vredesonderhandelingen op te starten met de Afghaanse regering. Die gesprekken gingen echter pas in september van start en ondertussen is het geweld niet echt afgenomen. De VS houden zich wel aan hun planning om hun militairen terug te trekken.