Politici niet meer welkom in ‘beste café van het land’: “Ze hebben tienduizenden mensen in de armoede gedreven”

Politici zijn niet meer welkom in het beste café van ons land. Yves Panneels, eigenaar van het iconische café ‘In de Verzekering tegen de Grote Dorst’ in Eizeringen, zal hen beleefd de deur wijzen. Het is het kleine, persoonlijke protest van een ex-kabinetschef, tegen de sluiting van de horeca: “Ze beweren dat ze empathie hebben. Sorry, dat is niet waar.”